Firmen erhöhen Preise stark

Mannheim. Die Betriebe in Deutschland wollen in den kommenden zwölf Monaten die Preise kräftig erhöhen. Das ist das Ergebnis der aktuellen Unternehmensumfrage der Universität Mannheim. Mehr als 70 Prozent werden demnach an der Preisschraube drehen. Die geplanten Preiserhöhungen liegen im Schnitt bei 13,4 Prozent. Die energieintensiven Unternehmen (verarbeitendes Gewerbe, Handel) wollen besonders kräftig zulangen. Sie gaben an, mit Preiserhöhungen um 16,7 Prozent zu kalkulieren.

Allerdings können die Unternehmen ihre Absatzpreise nicht ohne Rücksicht auf die Kundschaft erhöhen. Das gilt besonders für das Gastgewerbe und die Gastronomie, die die Preise für Schnitzel und Bier um „nur“ 9,6 Prozent erhöhen wollen. „Die Unternehmen müssen bei Preiserhöhungen überlegen, ob sie die gestiegenen Kosten an die Kunden weitergeben können, ohne diese zu verlieren“, sagte Jannis Bischof von der Universität Mannheim. Die Mehrheit der Unternehmen erwartet, dass die Inflationsrate 2023 konstant über zehn Prozent liegen wird.