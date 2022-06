Erste Erkenntnisse nach Bluttat

Ellerstadt/Mannheim. Ein 36 Jahre alter Mann soll am Sonntagabend zunächst in Ellerstadt seinen Vater umgebracht und dann vier Radfahrer im Mannheimer Stadtteil Neckarau gerammt und umgefahren haben. Eine 71-Jährige starb dabei, die anderen Radfahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Am Tag nach dem Tatabend haben Polizei und Staatsanwaltschaft nun weitere Details zur Bluttat und zum mutmaßlichen Täter bekannt gegeben.

Psychische Erkrankung

„Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge befand sich der 36-jährige Tatverdächtige aufgrund einer psychischen Erkrankung in ärztlicher Behandlung“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Polizei und Staatsanwaltschaft. Er sei stationär in einer Klinik in Behandlung gewesen, die er vor rund einer Woche verlassen haben soll. Nähere Angaben zur Art der Erkrankung möchten die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Nur so viel: Sie gehen davon aus, dass die Taten in einem „psychischen Ausnahmezustand“ verübt wurden. Der Mann wurde noch am Sonntagabend festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich laut Polizei weiterhin befindet. Beim Polizeipräsidium Mannheim wurde eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet, die nun auch klären soll, was den 36-Jährigen zu den Taten bewegt hat.

„Bis jetzt sprechen wir nicht von einer Amoktat und haben aktuell auch keinerlei Anhaltspunkte für eine politisch motivierte Tat“, sagte Marc Schreiner, Sprecher der Mannheimer Staatsanwaltschaft, der inzwischen auch die Ermittlungen zur Tat in Ellerstadt obliegen.

Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht zeigte sich nach dem Ereignis entsetzt. „Unsere Gedanken sind bei den Familien und Angehörigen der Verstorbenen sowie bei ihrem Begleiter und den beiden anderen Radfahrern, die alle drei schwer verletzt wurden“, sagte Specht, der in engem Austausch mit Innenminister Thomas Strobl steht.