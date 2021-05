Doku über Vorgänge in Speyer

Speyer. Auf Youtube in den vergangenen drei Tagen bereits von 300 000 Menschen angeklickt, sendet die ARD am Montagabend eine Co-Produktion mit dem „Mannheimer Morgen“. Unter dem Titel „In Gottes Namen“ haben sich der Y-Kollektiv-Reporter Dennis Leiffels und „Mannheimer Morgen“-Redakteur Stephan Alfter gemeinsam auf die Suche nach einem Netzwerk von Missbrauchstätern im Bistum Speyer der 1960er- und 70er Jahre gemacht.

Ausgehend von den Vorwürfen eines früheren Kinderheim-Bewohners in Speyer wollten die Journalisten der Wahrheit so nahe wie möglich kommen. Arbeiteten Nonnen als Zuhälterinnen? Gab es einen Ring von Pädophilen unter den Geistlichen? „Das ist eine schwierige Recherche“, stellt Leiffels zur Hälfte des 45-minütigen Beitrags fest. Sobald eine Frage gelöst sei, stellten sich zehn neue, sagte Alfter in der Woche vor der Ausstrahlung. Für ihn sei es die intensivste Recherche seines bisherigen Berufslebens gewesen. Für den Film, der eine Recherchereise durch Süddeutschland zeigt, sei es wichtig gewesen, den Zuschauer auf diese Tour mitzunehmen. sal