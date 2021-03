Mannheim. Wirtschaftsprüfer aus Reutlingen sollen die Finanzen des Mannheimer CDU-Kreisverbandes durchleuchten. Das hat der Vorstand einstimmig beschlossen. Die Prüfung umfasst den Angaben zufolge den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 10. März 2021. Unter die Lupe nehmen will man Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie Arbeits-, Darlehens- und Mietverträge. Insbesondere möchte der Kreisvorstand „Fragen rund um die Kreisgeschäftsstelle offen, transparent, unabhängig und umfänglich darstellen“. Die Reutlinger Prüfer waren vom CDU-Landesverband vorgeschlagen worden, sie sollen so schnell wie möglich loslegen. Vor allem seit dem Rücktritt des Kreisvorsitzenden Nikolas Löbel hatten parteiinterne Kritiker immer wieder die Offenlegung der Finanzen gefordert sowie der Untermietverträge für Räume in der Geschäftsstelle, die vom Abgeordneten Löbel sowie dessen privater Firma genutzt worden waren.

Die kommissarische Kreisvorsitzende Katharina Funck sagte dieser Redaktion am Dienstag auf Anfrage, der Kreisverband sei seit Ende vergangenen Jahres schuldenfrei. imo