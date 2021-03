Mannheim. Die Polizei hat am Mittwoch mehrere Personen in Mannheim festgenommen – drei davon wegen des Verdachts der Bestechung und der Bestechlichkeit. Eine 48-jährige Sachbearbeiterin im Bauamt soll zwei Männern im Alter von 28 und 41 Jahren für Bauvorhaben in Mannheim in 19 Fällen unrechtmäßig eine Baugenehmigung erteilt haben.

Ihr wird zudem vorgeworfen, für die Planung von weiteren Projekten nicht öffentlich zugängliche Informationen herausgegeben zu haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Die Stadtverwaltung wollte sich wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens zu dem konkreten Fall nicht äußern. Auf Anfrage hieß es, dass die Stadt größtes Interesse an einer lückenlosen Aufklärung habe. Die Frau soll von den beiden Männern im Gegenzug Zuwendungen im Wert von mehreren tausend Euro erhalten haben. Außerdem wurden der 48-Jährigen weitere finanzielle Vorteile, wie kostenlose Reisen und ein Motorrad, in Aussicht gestellt. Zudem ergab sich nach Angaben der Polizei im Verlaufe der Ermittlungen ein Verdacht gegen eine 40 Jahre alte Frau, die ebenfalls festgenommen wurde. Ihr wird Drogenhandel im Stadtgebiet zur Last gelegt. mik