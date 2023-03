. Das befürchtete Verkehrschaos im Nahverkehr in Mannheim aufgrund des Warnstreiks ist am Freitag weitgehend ausgeblieben. Während der Pendlerverkehr in der Stadt am frühen Morgen sogar geringer zu sein schien als an anderen Tagen, staute sich der Verkehr am Nachmittag auf dem Luisenring.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) in

...