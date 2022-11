Ausstellung als Mahnung

Mannheim. Im Marchivum wird am Wochenende die Ausstellung über Mannheim in der Zeit des Nationalsozialismus eröffnet. Nach der Einrichtung der Stadtgeschichtlichen Ausstellung 2021 ist damit die Umwandlung des Ochsenpferchbunkers in ein Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung abgeschlossen. Die neue Ausstellung umfasst viel mehr als nur 1933 bis 1945, sondern ebenso Weimarer Republik und Nachkriegszeit (unser Bild). Sie ist mit Hilfe des kanadischen Medienkünstlers Stacey Spiegel optisch modern, interaktiv und emotional gestaltet – sowie als eindringliche Mahnung, die Demokratie zu bewahren. „Ich wage zu behaupten, dass diese konsequent digitale Ausstellung in der deutschen Museumslandschaft singulär ist“, so Marchivum-Direktor Ulrich Nieß. pwr

