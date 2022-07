Aussichtsplattform fertig

Heidelberg. Der Zukunfts- und Energiespeicher der Stadtwerke Heidelberg nimmt immer mehr seine endgültige Gestalt an. In den kommenden Wochen werden Arbeiter die in Helixform rundum laufende Treppe an der „Thermoskanne“ festschrauben. „Der Primärstahlbau ist komplett fertig, die begehbare Aussichtsplattform mit Technikebene, künftigem Restaurant und Rooftop-Bar ebenso“, berichtet Heiko Faulhammer, Geschäftsführer der Stadtwerke für den Bereich Umwelt.

Einen Strich durch die Zeitplanung macht jedoch auch bei diesem Bauprojekt das Problem mit den Lieferketten. Eigentlich hatten die Stadtwerke das Restaurant und die Eventlocation in diesem Jahr eröffnen wollen. „Dieses Jahr werden wir das nicht mehr schaffen“, sagt Faulhammer. Im ersten Halbjahr 2023 sollen die ersten Gäste dann die Aussicht genießen können.

Ende Juli oder Anfang August soll sich auch an der Außenhaut etwas tun: Dann wird ein Seilnetz über die Fassade gespannt. Den Betrieb hat der Energiespeicher in der vergangenen Heizperiode zumindest schon aufgenommen – und geholfen, die Lastspitzen im Fernwärmenetz zu glätten. Das habe reibungslos funktioniert, so Faulhammer. bjz