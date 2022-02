Inzidenz in Mannheim steigt auf über 900

Mannheim/Rhein-Neckar. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Freitag auf 938,3 geklettert. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) hervor. Ein Tag zuvor lag der Wert noch bei 896,9. Es wurden 467 neue Fälle gemeldet. Damit haben sich in Mannheim bisher insgesamt 41.549 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle stieg am Freitag um einen auf 420.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Donnerstag nach den Zahlen des LGA auf 1.050,5 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 984,8 . Vom Gesundheitsamt wurden 980 Neuinfizierte vermeldet, die Gesamtzahl der Fälle im Landkreis liegt somt jetzt bei 58.444. Die Zahl der Todesfälle blieb gleich.

In Heidelberg sind am Donnerstag laut LGA 261 weitere Corona-Infektionen (insgesamt 14.255 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz stieg damit auf 805,1. Auch in Heidelberg wurde kein Todesfall gemeldet.

In ganz Baden-Württemberg beträgt die Inzidenz derzeit 1.414,5. Sie stieg damit leicht - am Vortag lag sie bei 1363,6. Insgesamt wurden mit 30.887 Neuinfektionen 1.497.590 Corona-Infizierte im Land gemeldet. Elf weitere Menschen verstarben in Verbindung mit dem Virus. Die Hospitalisierungsinzidenz im Land stieg leicht von 6,5 auf 6,7. Eine Woche zuvor lag sie bei 4,8.

