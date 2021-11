Corona-Lage in Mannheim und Kreis verschärft sich - Zahl der Intensivpatienten steigt weiter

Mannheim/Rhein-Neckar. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich am Mittwoch mit 112 neuen Fällen auf insgesamt 21.011 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz stieg - bezogen auf die von der Stadt veröffentlichten Zahlen - auf 162,6. Am Dienstag hatte der Wert bei 155,5 gelegen. Im Wochenvergleich erhöhte sich die Inzidenz ebenfalls. Am Mittwoch vor sieben Tagen belief sich die Zahl auf 148,4.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich einen erhöht. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einer Mannheimer Klinik. Somit sind nun 326 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 19.232 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1.453. Am Vortag lag der Wert bei 1.369.

LGA-Werte für die Region

Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Mittwoch (Stand 16 Uhr) mit 112 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 21.058 Fälle) innerhalb eines Tages auf 164,7 gestiegen. Am Dienstag lag die Inzidenz nach LGA-Werten bei 159,2. Binnen sieben Tagen stieg der Wert ebenfalls an. Am Mittwoch vor einer Woche belief sich die Zahl auf 149,8.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA auf 112,9 gestiegen (Vortag 112,0). Vom Gesundheitsamt wurden am Mittwoch 130 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 28.266 Fälle im Kreis gibt. In Heidelberg war ein abnehmendes Infektionsgeschehen mit 26 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 6.373 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Dienstag bei 97,6 lag, wurde sie am Mittwoch mit einem Wert von 91,3 angegeben.

Infektionsgeschehen im Südwesten

Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz im Südwesten ist auf 3,90 gestiegen. Am Dienstag lag der Wert bei 3,60. Die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen stieg am Mittwoch im Vergleich zum Vortag um elf Fälle auf 295.

Im gesamten Südwesten ist die Zahl der Corona-Fälle um 5.176 binnen 24 Stunden auf nun insgesamt 644.294 infizierte Personen gestiegen. Damit erhöhte sich die Inzidenz in Baden-Württemberg auf 173,3 (Stand: 16 Uhr). Am Dienstag lag der Wert bei 165,7.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegen bei vollständig Geimpften bei 49,7 (Vortag: 49,4). Bei Personen, die keinen vollständigen Impfschutz haben, wurde der Wert auf 402,6 beziffert (Vortag: 381,3).

Vollständig geimpft sind derzeit 65,0 Prozent der Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger. Einmal geimpft sind nach Angaben des Robert Koch Instituts 66,7 Prozent der Bevölkerung im Land.

Derzeit sind im Südwesten insgesamt 11.048 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt. Als genesen gelten inzwischen 592.388 Personen.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.