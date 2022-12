Corona-Inzidenzen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis gestiegen

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Dienstag mit 102 Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf 142,7 gestiegen. Am Montag lag der Wert noch bei 117,4. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Mittlerweile wurden insgesamt 132.174 Corona-Infektionen in Mannheim registriert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt weiterhin bei insgesamt 536.

Mit 64 neuen Corona-Fällen (insgesamt 60.064) ist die Inzidenz in Heidelberg am Dienstag auf 174,6 gestiegen. Am Montag lag der Wert noch bei 152,0. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei insgesamt 166.

Im Rhein-Neckar-Kreis sind am Dienstag 243 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit hat das LGA insgesamt 237.419 Fälle registriert. Die Inzidenz liegt aktuell bei 169,2. Am Montag lag der Wert noch bei 157,7. Die Zahl der Todesfälle liegt aktuell bei 831.