Abstrichzentrum am Klinikum Mannheim stellt zum 31. Januar Betrieb ein

Mannheim. Der Coronavirus-Diagnosestützpunkt des Universitätsklinikums Mannheim (UMM) stellt am 31. Januar seinen Betrieb ein. Zuletzt waren nach Angaben des UMM in dem Abstrichzentrum am Theodor-Kutzer-Ufer immer weniger PCR-Tests nachgefragt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den vergangenen knapp drei Jahren wurden im Diagnosestützpunkt über 75 000 Abstriche genommen und sofort im benachbarten Labor analysiert worden.

„Das Universitätsklinikum hat in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt schon wenige Tage nach den ersten bestätigten Corona-Fällen in Mannheim den Diagnose-Stützpunkteingerichtet“, blickt Oberbürgermeister Peter Kurz auf das Frühjahr 2020 zurück.

Anspruch auf kostenfreien PCR-Test

„Darüber hinaus hat die Uniklinik besonders in der frühen Phase der Pandemie mit großem Einsatz mobile Testangebote in den Stadtteilen sowie Pflegeeinrichtungen angebotenund seine PCR-Untersuchungskapazitäten in kürzester Zeit enorm ausgebaut. Damit haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen zentralen Beitrag zur erfolgreichen Bewältigung der Corona-Pandemie in Mannheim geleistet“, lobt der Oberbürgermeister.

Gemäß der aktuellen Testverordnung des Bundes, die zum 28. Februar ausläuft, besteht auch weiterhin ein Anspruch auf einen kostenfreien PCR-Test für Personen, die in einem Selbst- oder Schnelltest positiv getestet worden sind. Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, die künftig einen PCR-Test benötigen, können sich an ihren behandelnden Arzt oder eine vom Gesundheitsamt Mannheim beauftragte Teststelle wenden. Insbesondere symptomatische Personen sollten sich an ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin wenden.

Die weiteren Teststellen sind bis Ende Februar auf der Webseite der Stadt verzeichnet