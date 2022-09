Waldhof-Podcast: "Buwe Gebabbel" über das Waldhöfer Auf und Ab

Mannheim. MaWährend sich mit Aufsteiger SV Elversberg und dem TSV 1860 München die bisher zwei beständigsten Mannschaften an die Tabellenspitze der 3. Liga gesetzt haben, kommt der SV Waldhof wie gehabt nicht so recht in den Rhythmus. Vier Heimsiegen steht nur ein Punkt auf fremdem Platz gegenüber. Die Mannheimer kämpfen sichtlich darum, den Anschluss zu halten.

Die Hintergründe dafür beleuchten Alexander Müller und Thorsten Hof, die beiden Waldhof-Experten des „Mannheimer Morgen“, in der 49. Folge des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“. Sie gehen dabei natürlich besonders auf das jüngste 0:1 beim FC Ingolstadt ein. Zwar kam die dritte Auswärtsniederlage der Mannheimer unter besonderen Umständen und nicht zuletzt durch einen unberechtigten Platzverweis für Mittelfeld-Routinier Marco Höger zustande, der mittlerweile eine Sperre von einem Spiel nach sich zog. Allerdings waren bei der Partie beim Zweitliga-Absteiger auch Muster zu erkennen, die sich bereits durch die gesamte Saison ziehen. Vor allem die Probleme, frühzeitig zum eigenen Spiel zu finden, sind augenfällig und werden in der Podcast-Rubrik „Die drei Fragezeichen“ mit einer augenfälligen Statistik untermauert.

Auch das Personal wird nach Abschluss der Transfertätigkeiten nochmals diskutiert und hier haben auch die Waldhof-Fans die Möglichkeit, ihre Meinung zu sagen. In der Rubrik „Fan-Ecke“ sind Meinungen zum aktuellen Kader per WhatsApp-Sprachnachricht gefragt. Auf welchen Positionen ist der SVW gut aufgestellt, wo wären noch Veränderungen nötig? Unter der Nummer 0157 - 317 673 41 sind die Meinungen der Podcast-Hörer und Hörerinnen gefragt. Na, neugierig geworden? Die neue Folge des „Buwe Gebabbels“ liegt vor und kann ab Mittwoch (0.01 Uhr) auf allen bekannten Plattformen oder unter www.mannheimer-morgen.de/svw abgerufen werden. red