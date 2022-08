Waldhof-Podcast „Buwe Gebabbel“ blickt auf das 2:6 von Meppen

Mannheim. Marco Höger kühlte sich seine Bauchmuskelverletzung am heimischen Pool in Köln mit einem Eis-Lolli und auch für den Rest der Waldhof-Profis war am Dienstag noch Wunden lecken angesagt. Das deftige 2:6 von Meppen hatte Wirkung gezeigt und steht natürlich im Zentrum der 47. Folge des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“.

Unter dem Titel „Der Tiefschlag“ analysieren die „MM“-Sportredakteure Thorsten Hof und Alexander Müller wie es dazu kommen konnte, fragen sich, ob der SVW vielleicht noch gar keine Spitzenmannschaft ist, und freuen sich zudem über eine Rückmeldung in der neuen Rubrik „Fan-Ecke“, die aus dem hohen Norden eintrudelte. Außerdem blickt das Duo auf die bisherigen Vorstellungen der als Leistungsträger verpflichteten Neuzugänge und schaut auf das anstehende Programm, mit dem der Waldhof die Klatsche von Meppen vielleicht wieder vergessen machen kann. Die neue Folge seit ab Mittwoch auf allen gängigen Plattformen hinterlegt.