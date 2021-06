SV Waldhof Mannheim hat Gewissheit: Teilnehmerfeld der 3. Liga komplettiert

Frankfurt. Nun hat der SV Waldhof Mannheim Gewissheit, gegen wen es alles in der nächsten Spielzeit geht: Das Teilnehmerfeld der kommenden Drittliga-Saison steht offiziell fest. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mitteilte, nehmen Borussia Dortmund II, der SC Freiburg II und der TSV Havelse die letzten drei verbliebenen Plätze der Liga ein. Die Entscheidung erfolgte gemäß der Aufsteigermeldungen durch die zuständigen Regionalliga-Träger und der nun erfolgten Beschlussfassung des DFB-Spielausschusses.

Das Teilnehmerfeld der 3. Liga für die Saison 2021/2022 im Überblick VfL Osnabrück

Eintracht Braunschweig

FC Würzburger Kickers

TSV 1860 München

1. FC Saarbrücken

SV Wehen Wiesbaden

SC Verl

SV Waldhof Mannheim

Hallescher FC

FSV Zwickau

1. FC Magdeburg

FC Viktoria Köln

Türkgücü München

1. FC Kaiserslautern

MSV Duisburg

SV Meppen

FC Viktoria 1889 Berlin

TSV Havelse

Borussia Dortmund II

SC Freiburg II

Die Mannschaften aus Freiburg und Havelse sind in der kommenden Spielzeit erstmals in der 3. Liga vertreten und feiern damit genauso eine Premiere wie der vierte Aufsteiger FC Viktoria 1889 Berlin. Die Reserve des BVB kehrt nach sechs Jahren wieder zurück in die Drittklassigkeit. Neben den Aufsteigern gesellen sich die Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig und FC Würzburger Kickers dazu.

17 Vereine hatten bereits nach den ersten Entscheidungen im Zulassungsverfahren am 11. Juni festgestanden. Die Saison der 3. Liga beginnt am Freitag, 23. Juli. Anfang Juli will der DFB den Spielplan bekanntgeben.

