Suntat bleibt Hauptsponsor des SV Waldhof Mannheim

Mannheim. Die Suntat-Sonne geht auch in der nächsten Saison auf der Brust der Spieler des SV Waldhof auf: Der Mannheimer Lebensmittelhersteller wird auch in der nächsten Saison Hauptsponsor des Fußball-Drittligisten sein, teilte der SVW am Donnerstag mit. „Wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft weiter ausbauen können. Die Verlängerung des Hauptsponsorvertrags und auch die zuletzt abgeschlossenen Verträge sind ein sehr gutes Zeichen für den SV Waldhof Mannheim.“, so Markus Kompp, Geschäftsführer der Blau-Schwarzen. Dies sei gerade in Pandemie-Zeiten, in der die Zusammenarbeit bisher „sehr positiv“ gewesen sei, nicht selbstverständlich.

Auch der alte und zugleich neue Hauptsponsor, der die Zusammenarbeit mit dem Verein im Oktober 2020 einging, ist nach eigenen Aussagen glücklich über dich fortwährende Zusammenarbeit. Lange überlegen musste der Lebensmittelhersteller wohl nicht: „Von Beginn an war es uns ein großes Anliegen, auf Dauer den SV Waldhof zu unterstützen. Es war für uns selbstverständlich, dass wir auch in der Saison 21/22 als Sponsor dabei sein wollten.“ Als Teil der Waldhof-Familie freut sich das Mannheimer Unternehmen um Mustafa und Kadir Baklan nun auf die neue Spielzeit.