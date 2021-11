Neue Folge "Buwe Gebabbel": Waldhof besteht Reifeprüfung gegen Osnabrück nur zum Teil

Mannheim. Was haben die Fußball-Pärchen Osnabrück und Münster sowie der SV Waldhof und der 1. FC Kaiserslautern gemeinsam? Beide gönnen sich gegenseitig nicht das Schwarze unter dem Nagel. Keiner wüsste das besser als „MM“-Sportredakteur Marc Stevermüer, der nicht nur in Münster wohnt, sondern mit der Abneigung gegenüber dem Drittligisten VfL praktisch groß geworden ist. Entsprechend war auch der Kollege mit dem Kürzel „mast“ nicht ganz zufrieden damit, dass sich der SV Waldhof gegen den Zweitliga-Absteiger am Sonntag nach 90 unterhaltsamen Minuten mit einem 3:3 begnügen musste.

Martinovic ein echter „Knipser“?

Waren die Niedersachsen einfach zu abgezockt oder hat der SVW in den entscheidenden Momenten nicht aufgepasst? Hätten die Mannheimer nicht vielleicht doch mit einem Sieg den Platz verlassen sollen – und warum ist plötzlich sogar der FCK an den Blau-Schwarzen vorbeigezogen? Das analysiert Stevermüer mit seinem Kollegen Thorsten Hof ebenso wie die Frage, ob Dominik Martinovic nach seinem ersten Dreier-Pack im Waldhof-Trikot nun endlich ein richtiger „Knipser“ ist, ob sich die Rückkehr von Torwart Timo Königsmann angesichts von drei Gegentoren als richtig erwiesen hat und was auf den Fußball-Drittligisten mit dem Doppelpack in Duisburg und München zukommt. Trotz der Strapazen in den nächsten zwei Wochen ist das „MM“-Duo aber zuversichtlich für die Partie bei den „Zebras“: Beide tippen auf einen Sieg, nachdem die letzte Partie beim MSV im April 1:1 ausgegangen war.

Na? Neugierig geworden? Dann lohnt es sich auch diesen Mittwoch wieder, in die neue Folge des kostenfreien Waldhof-Podcasts hineinzuhören, die ab 0.00 Uhr unter: https://bit.ly/3tAEwgs und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple-Podcast abzurufen ist.