Löwen festigen dritten Platz gegen HC Erlangen

Erlangen. In der Handball-Bundesliga festigen die Rhein-Neckar Löwen mit dem Sieg gegen den HC Erlangen ihren 3. Platz. Mit einem 33:30 (16:18) feiern sie am Samstag ihren knappen Sieg in Erlangen. Der beste Treffer bei den Rhein-Neckar Löwen war Julian Knorr mit sieben Treffern. Im nächsten Spiel am 24. November treten sie zu Hause gegen die Füchse Berlin an.

