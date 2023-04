Jungadler Mannheim gewinnen U-20-Meisterschaft gegen Köln

Mannheim. Die Jungadler Mannheim haben sich am Samstag den Meistertitel in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) im Eishockey gesichert. Die U-20-Junioren der Mannheimer besiegten die Kölner Junghaie im dritten Play-off-Finalspiel in der Nebenhalle Süd mit 6:2. Damit feierte das Team von U-20-Trainer Luigi Calce den entscheidenden dritten Sieg im „Best of five“-Modus. Nach einem 6:5-Erfolg nach Verlängerung in Mannheim und einem 3:2-Sieg in Köln lagen die Jungadler bereits mit 2:0-Siegen vorne und verwandelten den ersten Matchpuck am Samstagabend in Mannheim.

