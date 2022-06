Ryan McKiernan wird nicht bei den Adlern Mannheim landen

Mannheim. Bis zuletzt haben sich die Adler Mannheim mit Ryan McKiernan beschäftigt. Der Kanadier zählte zum engen Kandidatenkreis für die letzte offene Verteidigerposition. McKiernan, der in der Deutschen Eishockey Liga schon für Düsseldorf und Berlin spielte, wird jedoch nicht in Mannheim landen. Sein schwedischer Club Rögle BK bestätigte am Dienstag zwar, dass der Zweijahresvertrag nach nur einer Saison wieder aufgelöst wurde, Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara sagte auf Nachfrage dieser Redaktion aber: „Wir unterhalten uns momentan mit anderen Verteidigern."

