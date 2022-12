Wolfsburg. In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben die Adler Mannheim nach zuletzt zwei Heimsiegen auch wieder auswärts zugeschlagen. Zwei Tage nach dem 3:1-Erfolg gegen die Augsburger Panther gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart am Sonntagnachmittag mit 3:2 (0:0/1:2/2:0) bei den Grizzlys Wolfsburg. Dabei münzten die Kurpfälzer in den letzten drei Spielminuten einen 1:2-Rückstand in ein 3:2 um.

Nach einem torlosen, aber temporeichen ersten Drittel waren die Adler in den ersten 6:15 Minuten des zweiten Abschnitts durchgehend in Überzahl – teilweise sogar in doppelter. Der Wolfsburger Jordan Murray hatte nach einem Bandencheck gegen Taro Jentzsch eine Fünf-Minuten-plus-Spieldauerstrafe erhalten (21.). In der 29. Minute schoss Borna Rendulic die Adler mit 1:0 in Führung. Kurz darauf gelang Luis Schinko das 1:1 (30.). Spencer Machacek traf zum 2:1 für Wolfsburg (39.). 2:57 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit stellte Adler-Stürmer Markus Eisenschmid auf 2:2 (58.). 13,9 Sekunden vor dem Ende des letzten Drittels vollendete Jordan Szwarz einen Mannheimer Konter zum 3:2-Endstand (60.).

Am Dienstagabend (19:30 Uhr) geht es für die Adler zur Düsseldorfer EG. Am Freitag (19:30 Uhr) steigt in der SAP Arena das „Spiel der leuchtenden Herzen“ gegen die Straubing Tigers.