Adler Mannheim bestätigen Verpflichtung von Jordan Murray

Mannheim. Die Adler Mannheim haben am Montag die Verpflichtung von Jordan Murray bestätigt (wir berichteten). Der Verteidiger kommt vom Ligakonkurrenten Grizzlys Wolfsburg und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

„Wir beschäftigen uns seit geraumer Zeit mit Jordan. Er ist ein Allrounder, ein vielseitig einsetzbarer Verteidiger, der in Wolfsburg bewiesen hat, was er im Stande ist zu leisten“, so Sportmanager Jan-Axel Alavaara. „Mit seinen läuferischen und technischen Fähigkeiten, seinem Spielverständnis und seinen Offensivqualitäten passt er hervorragend in unser Team.“