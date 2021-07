Kaiserslautern. Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss einem Medienbericht zufolge in den kommenden Wochen auf Außenverteidiger Philipp Hercher verzichten. Dies berichtet die "Rheinpfalz" am Dienstag. Eine MRT-Untersuchung am Montag zeigte demnach, dass der 25-Jährige beim 0:0 zum Saisonauftakt gegen Eintracht Braunschweig einen Muskelfaserriss erlitt. Hercher musste bereits nach 32 Minuten ausgewechselt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1