Waldhof-Welt von innen: Fanshop-Leitung zu Gast im Podcast „Buwe Gebabbel“

Mannheim. Wenn der SV Waldhof gewinnt, lässt das nicht nur die Fans des Fußball-Drittligisten träumen, sondern auch direkt die Kassen in der Merchandising-Abteilung klingeln. Das berichten zumindest Alex Arndt und Felix Epple aus der „Waldhof Welt“, dem neuen Fan-Shop der Blau-Schwarzen auf den Planken, der im Juli eröffnet wurde und auf zwei Etagen alles bietet, was das blau-schwarze Fan-Herz begehrt.

Im Gespräch mit Sportredakteur Thorsten Hof geht das SVW-Duo in der 32. Folge des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“ dabei nicht nur auf die sportliche Entwicklung ein und blickt auch auf das jüngste 1:1 gegen den SV Wehen-Wiesbaden zurück, sondern plaudert vor allem aus dem Alltag im Fan-Shop des Drittligisten, der bundesweit zu den drei größten seiner Art gehört.

Warum Niklas „Willy“ Sommer ein Glücksfall für die Merchandising-Experten ist, welche Trikots am begehrtesten sind und wie ein Fan-Artikel überhaupt den Weg ins Sortiment findet – all diese Fragen werden beantwortet, ohne den Ausblick auf das letzte Hinrundenspiel beim TSV Havelse am Samstag zu vernachlässigen. Hier waren wie immer mutige Tipps gefragt und einer der Gesprächsteilnehmer lehnte sich besonders weit aus dem Fenster.

Na? Neugierig geworden? Dann lohnt es sich auch diesen Mittwoch wieder, in die neue Folge des kostenfreien Waldhof-Podcasts hineinzuhören, die auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple-Podcast abzurufen ist. red

