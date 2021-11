Der Rauswurf von Sportchef Jochen Kientz – analysiert im Podcast „Buwe Gebabbel“

Fußball Chance für zweite Waldhof-Reihe im Pokal

Der SV Waldhof wird am Mittwoch im Viertelfinale des badischen Verbandspokals gefordert. Ihn erwartet mit dem FC Zuzenhausen der bisher stärkste Gegner in dieser Saison. Aber das Ziel ist klar: Der SVW will in den DFB-Pokal.

