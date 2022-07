Mannheim. Mit ihrem fünften Studio-Album schreiben die Giganten des Shanty-Rocks ihre Geschichte fort und stellen ihre Musik dabei in den größtmöglichen Zusammenhang. „Wenn die Kälte kommt“ ist ein Konzeptalbum, das musikalisch nahtlos am bisherigen Schaffen der fünf Nordmänner anknüpft und doch absolut einzigartig ist in seiner Konzeption. Ein Werk, das den Bogen über ein Jahrhundert der Seefahrt spannt und in dreizehn Songs an den Kern der Beziehung zwischen Mensch und Meer vordringt. Auch auf der Bühne sind Santiano mit ihren immer wieder einzigartigen und durchdachten Bühnenkonzepten gleich einer Urgewalt. Ein Konzert der Multi-Instrumentalisten, ist mehr als leichtes Entertainment. Ihre Konzerte sind dynamisch wie das Meer selbst – mal gewaltig wie ein Jahrhundertsturm und dann wieder ganz still und sphärisch. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Santiano 18. September, 20 Uhr SAP Arena, Mannheim Rabatt auf PK 1-3