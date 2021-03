Ulm. In der Tradition der reichsstädtischen Verfassung von 1397 („Grosser Schwörbrief“) leistet der Oberbürgermeister der Stadt Ulm alljährlich am vorletzten Montag im Juli vom Balkon des Schwörhauses den Eid auf die Stadtverfassung – ein Ereignis, das an der schönen Donau gebührend gefeiert wird. Die Teilnehmer der MORGENTOUR sind dann mittendrin und erleben mit der romantischen Lichterserenade und dem Schwörmontag die absoluten Highlights der Schwörwoche, denn die Stadt hat weit mehr zu bieten als das spätgotische Ulmer Münster – das mit seinen 161,53 Metern den höchsten Kirchturm der Welt besitzt.

In Giengen besuchen die Reisenden die Heimat des Steiff-Teddybären. Im Museum der Margarete Steiff GmbH wird die Geschichte der Plüschtiere und des Unternehmens bilderreich und informativ inszeniert. Am Zielort angekommen, erwartet sie ein geführter Spaziergang zur Geschichte und Gegenwart der Doppelstadt Ulm und Neu-Ulm. Am Abend gehen sie hinunter an die Donau, wo mit der Dämmerung die Lichterserenade beginnt. Jedes Jahr am Samstag vor dem Schwörmontag werden nach Einbruch der Dunkelheit rund 5000 Windlichter von Schiffen auf die Donau gesetzt. Entzündet lassen sie den Fluss zu einem grandiosen Lichtermeer werden. Später lassen farbig angestrahlte Wasserfontänen aus Feuerwehrrohren und grell aufsprühende römische Lichter die Donau und den Himmel über ihr hell erleuchten.

Ein weiteres Highlight der Erlebnisreise ist ein Tagesausflug entlang der Bilderbuchlandschaft der Oberschwäbischen Barockstraße. Zum Abschluss lassen sich die Reisenden mit ihrem Gästeführer durch die bunt geschmückte Stadt treiben und werden zunächst auf den Vorplatz des Schwörhauses gebracht. Dort legt der Oberbürgermeister in einer Rede Rechenschaft über das vergangene Jahr ab und stellt den Ulmern die politischen und gesellschaftlichen Aussichten des nächsten Jahres vor. Abschließend verspricht er beim Klang der Schwörglocke „Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein in allen gleichen, gemeinsamen und redlichen Dingen ohne allen Vorbehalt“ – wobei „gemein“ hier „gemeinsam“ bedeutet). Anschließend genießen sie die ausgelassene Stimmung bei der der traditionellen Schwörfeier. red

Eingeschlossene Leistungen:

Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis Verlagsgebäude in Mannheim

zwei Übernachtungen im Leonardo Royal Hotel Ulm

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Besuch des Steiff-Museums mit Erinnungsgeschenk und Mittagessen (Tellergericht)

Führung durch die Ulmer Innenstadt mit Besuch des Ulmer Münsters

ein Abendessen im Hotel

Besuch der Lichterserenade

Tagesausflug entlang der Oberschwäbischen Barockstraße mit Besuch der Klosterkirche Obermarchtal, Führung im Münster Zwiefalten, Führung im Kloster Schussenried mit dem barocken Bibliothekssaal und Dorfkirche Steinhausen mit Zwei-Gang-Mittagessen in der Klosterschänke

Besuch des Schwörmontags am Rathaus

Veranstalter: M-tours Live Reisen GmbH Samstag, 17. Juli, bis Montag, 19. Juli 479 Euro pro Person im DZ, 70 Euro EZ-Zuschlag

Mit Morgencard Premium:

379 Euro pro Person im DZ, 70 Euro EZ-Zuschlag