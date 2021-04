Oktoberfest wirft seinen Schatten voraus

Mannheim. Wie sehr sehnen wir uns alle nach Geselligkeit! Mit einem „Prosit auf die Gemütlichkeit“ war und ist das Mannheimer Oktoberfest schon immer ein Garant für ein stimmungsvolles Miteinander. Mit großer Zuversicht auf einen positiven und schnellen Fortschritt bei der laufenden Impfaktion blickt Veranstalter Arno Kiegele von der Platzhirsch GmbH einem Herbst entgegen, der eine Rückkehr ins Leben, wie wir es kennen und lieben, erlaubt: „Wir setzen auf einen erfolgreichen Impfverlauf und beginnen deshalb jetzt, die Weichen für ein mögliches Oktoberfest in 2021 zu stellen. Ich halte ich es für sehr wichtig, mit positiven Signalen die Vorfreude anzukurbeln und mit Optimismus in die Zukunft zu schauen. Auch in diesem Jahr werden wir die Wahl einer Umbuchung oder Rückerstattung im Falle einer Absage unseren Gästen überlassen. Selbstverständlich werden wir uns bei aller Euphorie für das herannahende Oktoberfest an alle bis dahin geltenden und vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Maßnahmen halten.“

Als vor elf Jahren das erste Mannheimer Oktoberfest stattfand, war noch nicht abzusehen, mit welchem Erfolg die Kultveranstaltung sich im Herzen der Kurpfalz etablieren wird. In den vergangenen fünf Jahren wuchs die weiß-blaue Fangemeinde derart an, dass die Tickets schon lange vor Veranstaltungsbeginn vergriffen sind.

Exklusiv erhalten Inhaber der Morgencard Premium die Eintrittskarte für Freitag, 12. November, für nur 29 Euro. Im Eintrittspreis sind der Sitzplatz und eine Maß enthalten. Stimmungsgaranten sind nicht nur die exquisit ausgewählten Bands, sondern auch ein eingeschworenes Team aus Servicekräften und Mitstreitern jeder Art, die sich mit allen Kräften für eine tolle Party einsetzen. Im Festzelt bleibt keine Kehle trocken und kein kulinarischer Wunsch unerfüllt. Die Gäste haben es in der Vergangenheit gedankt und aus dem Mannheimer Oktoberfest ein großartiges Fest in bester bajuwarischer Manier mit Niveau und viel guter Laune gemacht.

„Störzelbacher & Strings“, eine der beliebtesten Partybands aus Bayern, werden am 12. November alles geben, um ihr Mannheimer Publikum auf die Tische zu bringen. Ihre „Volxmusik“ vereint Party, Rock und Klassik zu einer brodelnden Melange, die jede Hüfte zum Kreisen bringt. red

Ablauf:

Treffpunkt: Oktoberfest Mannheim, Theodor-Heuss-Anlage, gegenüber Carl-Benz-Stadion

17 Uhr: Einlass

18 Uhr: Beginn, „Strörzelbacher & Strings“ spielt

23 Uhr: Ende der Veranstaltung

Exklusiv mit Morgencard Premium:

29 Euro Anmeldung nur telefonisch unter 0621/392-2334 (Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr)