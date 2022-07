Ein Meer aus Lichtern

Schwetzingen. Am 23. Juli wird der Schwetzinger Schlossgarten in ein Sternenmeer aus über 2000 Fackeln und Kerzen verwandelt. Der See wird als widerspiegelnde, funkelnde Fläche mit unzähligen Licht-Illuminationen erscheinen. Bäume werden in farbiges Licht getaucht. Erstmalig werden neue moderne Lichteffekte wie große leuchtende Pylonen und hunderte von LED-Strahlern, sowie tausende von Flammenschalen den romantischen Garten in ein zauberhaftes Open-Air-Ambiente verwandeln. Live-Musik und Showeinlagen auf inzwischen 15 Plätzen des Gartens sorgen für ausgelassene Stimmung in der ehemaligen Anlage des Kurpfälzischen Hofes. Neuer Spielort: der Innenhof der Moschee mit orientalischem Programm, sowie eine Wein-Lounge am Minerva Tempel. Ebenfalls neu: „Tänze des Rokoko“ vorgestellt vom „Historischen Tanzkreis Bensheim“. Ein reichhaltiges Kinderprogramm und Spielgeräte an der Orangerie sind ebenso Bestandteil des Gesamtangebotes wie das krönende Abschluss-Höhenfeuerwerk am Großen Weiher. Weitere Informationen unter www.lichterfest.org. red

Der komplette Schlosspark und die Gebäude werden ansprechend illuminiert. © Tobias Schwerdt

Lichterfest 10 % Rabatt 23. Juli, 17 Uhr Schlossgarten, Schwetzingen

Verlosung von 6 Familienkarten Stichwort: Lichterfest Einsendeschluss: 12. Juli