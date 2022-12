adaptronic Prüftechnik GmbH: Testsysteme für die ganze Welt und darüber hinaus Perfekt verdrahtet

Die Firma adaptronic Prüftechnik in Wertheim ist weltweit bekannt für die Verdrahtungsprüfung in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt, Bahntechnik, Automation sowie Datacom. 1993 hat Peter Müller das Unternehmen gegründet. Mit dem Jahreswechsel 2022/2023 übergibt er die Geschäftsführung an Andreas Kriegler.