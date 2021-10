Für jeden ein Berufsweg

Main-Tauber-Kreis. Geboten werden 56700 Arbeitsplätze für qualifizierte Fachkräfte und Hightech-Experten in nahezu allen Branchen. Eine Vielfalt an Allgemeinschulen, sechs Berufliche Schulen, die Fernhochschule SRH in Wertheim und der Campus Bad Mergentheim der Dualen Hochschule Baden-Württemberg bieten ein tragfähiges Umfeld für jede berufliche Entwicklung. Darüber hinaus sind die Universitäts- und Hochschulstandorte Würzburg, Mosbach, Künzelsau, Aschaffenburg, Darmstadt und Heilbronn mit dem Auto oder der Bahn schnell erreicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die im Main-Tauber-Kreis hergestellten Produkte reichen von Schulmöbeln, Notenständern und Isolierkannen bis hin zu Hubliften für Flughäfen und explosionsgeschützten Mobiltelefonen. Neben den Angeboten bei den hier ansässigen Weltmarktführern sowie den großen und kleinen Unternehmen sind Berufsbilder im Service-Bereich, im Finanzmarkt, im Gesundheitswesen oder im Kultur- und Tourismusbereich interessant.

Bäckermeister Christian Bamberger aus Igersheim meint: „Hier hat man alles, was man braucht und außerdem eine schöne Landschaft. Meine Freunde sind hier und es ist nicht so hektisch wie in der Großstadt. Ich bin froh, dass ich hier bin!“ bm