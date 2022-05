Der Lockruf Schwedens

Boxberg. Dabei erhalten sie Einblick in die schwedische Arbeitskultur und knüpfen Kontakte mit den Kolleginnen und Kollegen. So hat es der Elch auch auf das Logo der Ausbildung geschafft.

Der Schweden-Bezug des Unternehmens ist auch im Logo des Ausbildungsbereich sichtbar. © Systemair

Sechs Ausbildungsberufe

Gleichwohl wird in Boxberg viel geboten: gemeinsames Mittagessen, Sport in den Pausen, Firmenläufe, Betriebsbesichtigungen bei Lieferanten, Azubiausflüge. Die Azubis sind stets an der Planung beteiligt und entscheiden selbst über die jeweiligen Aktivitäten. Und nicht zuletzt gibt es ein Azubi-Car und Zeugnisprämien. Ausgebildet wird im kaufmännischen und gewerblichen Bereich (m/w/d): Industriekaufmann, Fachkraft für Lagerlogistik/Fachlagerist, Elektroniker für Geräte und Systeme, Fachinformatiker für Systemintegration, Technischer Produktdesigner, Mediengestalter Digital und Print. Zudem können Schülerinnen und Schüler sowie Studierende hier Praktika absolvieren; immer wieder werden Studierende mit einer Bachelorthesis unterstützt,und aktuell ist ein „Dualer Student“ (Duale Hochschule Baden Württemberg Mosbach) im Studiengang „Internationale Produktion und Logistik“ im Unternehmen.

Die Auszubildenden werden von der Industrie- und Handelskammer als Energiescouts geschult. In konkreten Projekten optimieren sie dann Systeme und Prozesse, um den Energie- und Materialverbrauch zu senken. Systemair-Energiescouts belegten bereits den ersten Platz beim Energiescout-Wettbewerb.

Stefan Fischer betont: „Besonders am Herzen liegt uns die Förderung von Bildungseinrichtungen. So führen wir mit Schulen Bewerbertrainings durch und bieten den Girls’ Day an. Es gibt also viele Möglichkeiten, um bei uns reinzuschnuppern.“ bm