Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Leser*innen,

mit dem Ende der Grundschulzeit stellt sich für Eltern und ihre Kinder die große Frage: wie geht es nun weiter? Für Schulkinder beginnt hier ein neuer Lebensabschnitt, dessen Gestaltung sorgsam bedacht sein sollte.

Im Mittelpunkt aller Entscheidungen sollte stets der/die Schüler*in stehen, die jeweilige Persönlichkeit, die individuellen Begabungen, Leistungen, Potenziale oder auch Bedürfnisse nach Förderung und Unterstützung. Welche Schule passt also am besten zu den individuellen Kriterien? Wo gibt es geeignete Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten? Ein guter Überblick und verlässliche Informationen sind eine wichtige Grundlage zur Orientierung. Dieser Schulratgeber enthält wissenswerte Daten und Fakten zu den öffentlichen und privaten weiterführenden Schulen in Mannheim.

Das Schulangebot in Mannheim bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten von hoher Qualität. Die weiterführenden Schulen überzeugen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Fremdsprachen, Kooperationen, Fördermöglichkeiten und einer umfassenden Berufs- oder Studienvorbereitung. Alle Kinder in unserer Stadt sollen bestmöglich gefördert und begleitet werden – mit dem Ziel, den für sie bestmöglichen Bildungsabschluss zu erreichen.

Dabei bietet das Bildungssystem in Baden-Württemberg verschiedene Wege für die individuellen Biografien der Schüler*innen. Mit der Option, nach einem Abschluss den nächsthöheren anzuschließen, stehen alle Bildungswege für Ihr Kind offen, denn manche Kinder und Jugendliche erleben später als andere einen Schub in ihrer persönlichen Entwicklung. Wichtig ist, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Kind eine Schule finden, die den Bedürfnissen Ihres Kindes gerecht wird. Denn mit Selbstvertrauen und Freude am Lernen werden die Grundlagen für den weiteren Bildungs- und Lebensweg gelegt.

Mir ist bewusst, dass eine solche Entscheidung keineswegs leichtfällt. Der Schulratgeber soll Ihnen als erste Orientierung dienen. Nutzen Sie weitere Informationsmöglichkeiten, gehen Sie in den Austausch mit anderen Eltern, deren Kind bereits eine weiterführende Schule besucht, oder sprechen Sie die Grundschullehrkräfte Ihres Kindes an. Unterstützung bietet auch die Schulpsychologische Beratungsstelle des Staatlichen Schulamts Mannheim an.

Die Stadt Mannheim hat sich das Ziel gesetzt, Bildungserfolg unabhängig von der sozialen Herkunft zu ermöglichen und allen Kindern die gleichen Chancen auf eine gelingende Schul- und Erwerbsbiografie zu ermöglichen. Ein wesentlicher Baustein dabei sind Ganztagsschulen und Schulen des gemeinsamen Lernens. Das Mannheimer Unterstützungssystem Schule (MAUS), Schulsozialarbeit, Ausbildungslots*innen und die umfangreichen Angebote von Kultureinrichtungen, Sportvereinen sowie der Mannheimer Abendakademie, der Stadtbibliothek und der Musikschule unterstützen und ergänzen die Schulen darin, Bildungs-, Lern- und Lebensort zu sein.

Die richtige Schule ist die, die Ihr Kind gerne besucht. Ein Ort, an dem man neue Interessen entdeckt und neue Freund*innen trifft. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind eine gute Entscheidung, die den Grundstein für die erfolgreiche individuelle Bildungsbiografie Ihres Kindes legt.

Herzlich

Dirk Grunert

Bürgermeister Bildung, Jugend, Gesundheit der Stadt Mannheim