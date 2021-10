Baden-Württembergs erfolgreichste Werbeagentur

Schaller & Partner GmbH: Aus einem Ein-Mann-Betrieb wurde die Nummer eins in Baden-Württemberg

Eigentlich wollte Dieter Schaller vor 50 Jahren keine Werbeagentur gründen, sondern nur sein Studium an der Werbefachschule finanzieren. Ein kleiner Goldfisch machte Dieter Schaller über Nacht bekannt und zu einem gefragten Werbeexperten: Dieter Schaller empfahl seinen Drogistenkunden, zur Eröffnung lebende Goldfische zu verschenken.

Der Erfolg dieser Aktion war überwältigend. Das Geniale an der Idee: Sie finanzierte sich selbst, denn durch den Verkauf von Fischfutter und Goldfischgläsern verdiente der Drogist mehr als die Goldfische gekostet haben. Danach verlief die Expansion der Werbeagentur im Rekordtempo.

Erfolg durch Spezialisierung

Die Schaller & Partner Gruppe besteht aus mehreren Spezialagenturen, die sich auf bestimmte Branchen und Disziplinen konzentrieren. Auf der Kundenliste stehen viele international agierende Großunternehmen wie BASF, Bosch, Essity, John Deere, Michelin, Südzucker und Thyssenkrupp.

Die Basis der Schaller & Partner Gruppe ist aber auch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit vielen mittelständigen Unternehmen. In der Metropolregion Rhein-Neckar sind das zum Beispiel Berrang, pfenning, Rhenoflex und tmax. Für eine Reihe von Start-ups leistet Schaller & Partner konzeptionelle und strategische Starthilfe. Corona ist natürlich nicht spurlos an Schaller & Partner vorübergegangen. Besonders bei Handelskunden und in der Automobilindustrie waren erhebliche Etatkürzungen zu verzeichnen. Etatzuwächse bei Kunden in der Agrarwirtschaft und in der Arzneimittelindustrie konnten die Umsatzeinbrüche nahezu kompensieren.

Digitale Kompetenz wird zum Umsatztreiber

Schaller & Partner hat rechtzeitig die Weichen im digitalen Bereich gestellt und profitiert dadurch von der dynamischen, digitalen Entwicklung. Die Zuwachsraten, vor allem auch bei Social Media, liegen im hohen zweistelligen Bereich. Schaller Digital hat sich zu einem stabilen Standbein entwickelt. Die Schaller & Partner Gruppe wird inzwischen von fünf geschäftsführenden Gesellschaftern geleitet. Mit Maximilian Schaller ist auch die Gründerfamilie in der zweiten Generation involviert.

Über 100 fest angestellte Mitarbeiter agieren im Sinne der Gründer und machen „Werbung made in Mannheim“ zu einem Qualitätsversprechen. pr

