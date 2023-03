300 Euro für Erdbebenopfer

Viernheim. Das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat auch viele Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim betroffen gemacht, zumal dort einige Kinder Verwandte oder aber eigene Wurzeln in der Region haben. Gemeinsam mit der Jugendförderung im Stadtteilbüro West wurde kurzfristig die Idee entwickelt, Waffeln zu backen und zu verkaufen und den Erlös vollumfänglich an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu spenden. In nur vier Hofpausen an zwei Tagen kamen so 300 Euro für den guten Zweck zusammen. red

