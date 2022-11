Vier verletzte Personen nach Verkehrsunfall in Mannheim-Oststadt

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen im Kreuzungsbereich der Augustaanlage sind vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr kurz nach 1.20 Uhr ein 51-jähriger Fahrer mit drei weiteren Personen im PKW an der Einmündung zur Otto-Beck-Straße in die Kreuzung, wo er offenbar die Vorfahrt eines 26-jährigen Fahrers missachtete.

Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden sowohl der Unfallverursacher selbst, zwei seiner Mitfahrenden als auch der 26-Jährige leicht verletzt und zur Untersuchung durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die beiden stark beschädigten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 25 000 Euro.