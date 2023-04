Versuchter Einbruch in Mannheim: Einbrecher von Nachbarin verjagt

Mannheim. Eine Frau hat am Dienstagnachmittag in Mannheim einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete die Zeugin den Einbruch gegen 13.45 Uhr in der Leutweinstraße. Der Täter versuchte, mit einem Werkzeug die Terrassentür eines Wohnanwesens aufzuhebeln, um sich somit Zutritt in das Anwesen zu verschaffen. Als er dabei auf frischer Tat ertappt wurde, ergriff er die Flucht auf einem Fahrrad in Richtung B36.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, schlanke Körperstatur. Er trug eine schwarz/weiße Base-Cap und führte zudem eine Sporttasche in schwarz/weißer Farbe mit sich.

Spezialkräfte für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarau unter der Rufnummer 0621 833397 0 in Verbindung zu setzen.