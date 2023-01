Mannheim. Eine 90-jährige Frau aus Feudenheim wurde am Wochenende mit Hubschraubern gesucht. Wie die Polizei am Montagmittag bekannt gab, wurde die Frau am Morgen leblos aufgefunden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sei davon auszugehen, dass kein Fremdverschulden vorliege.

Die Feudenheimerin wurde seit Donnerstagabend vermisst und von der Polizei seit Freitagabend mit Mithilfe der Öffentlichkeit gesucht.