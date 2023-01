Verkehrsunfallflucht in der Neckarstadt - 8000 Euro Schaden

Mannheim. Ein bislang unbekannter Autofahrer beziehungsweise eine unbekannte Autofahrerin hat in der Neckarstadt ein parkendes Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall bereits am 27. Dezember. Demnach verursachte der oder die Unbekannte beim Ein- oder Ausparken einen Schaden von rund 8000 Euro an einem in der Spiegelfabrik abgestellten Ford.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/33010 zu melden.