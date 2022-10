Mannheim.

Auf der Autobahn 6 zwischen Mannheimer- und Viernheimer-Kreuz ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Informationen sind bei dem Unfall zwei Personen verletzt worden. Eine der Personen wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Über den Unfallhergang sowie das Ausmaß des Unfalls konnte die Polizei zunächst noch keine genaueren Angaben machen.