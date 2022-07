Veranstaltung zum “Tag der Insekten” im Mannheimer Luisenpark”

Mannheim. „Unser Frühstück wäre ganz schön langweilig, wenn wir keine Insekten hätten“, sagt Ursula Jünger, Leiterin der Grünen Schule im Mannheimer Luisenpark. Denn beispielsweise Obst oder Früchte – und alles, was sich daraus herstellen lässt – gäbe es ohne die fleißigen Tiere nicht. Welche wichtigen Funktionen Bienen, Käfer und Co. in der Natur übernehmen, will das Team rund um die Biologin am Samstag, 2. Juli, beim „Tag der Insekten“ im Luisenpark erklären.

In der Zeit von 11 bis 17 Uhr gibt es zu diesem Thema Ratestationen, Führungen, Mitmach- und Bastelaktionen am Freizeithaus und der Erlebnismulde. Neben der Grünen Schule sind auch Experten der Naturschutzverbänden NABU und BUND, dem Bienenzüchterverein Mannheim, der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) oder die Fachleute des Julius Kühn-Instituts in Dossenheim mit dabei. Die Teilnahmegebühr ist im Parkeintritt enthalten.

