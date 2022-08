Unfall mit Auto und Lkw in Mannheim-Schwetzingerstadt – hoher Sachschaden

Mannheim. Ein Pkw ist am Dienstagabend in Mannheim-Schwetzingerstadt von einem Lkw erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 18.50 Uhr in der Viehhofstraße, im Bereich der Einmündung zur Stolzstraße zu dem Unfall: ein 27-jähriger Autofahrer fuhr die Viehhofstraße in Fahrtrichtung Neuhermsheim entlang und wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er offenbar im Toten Winkel den in gleicher Höhe fahrenden Sattelzug eines 56-jährigen Lkw-Fahrers. Der Pkw wurde erfasst und ungefähr 80 Meter vor der Zugmaschine des Sattelzuges hergeschoben. Die beiden Unfallfahrzeuge kamen wohl erst zum Stehen, nachdem andere Verkehrsteilnehmer den 56-Jährigen Lkw-Fahrer durch Hupen auf den quer zur Fahrtrichtung vor ihm befindlichen Wagen samt Fahrer aufmerksam machten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An beiden Unfallfahrzeugen entstand jedoch laut Polizei Sachschaden in einer Höhe von insgesamt 15 000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zwischenzeitlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

