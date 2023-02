Tiffany-Gründer Tom Esselborn gestorben

Mannheim. Tom Esselborn war ein echtes Mannheimer Urgestein, nun ist der Besitzer des Mannheimer Nachtclubs „Tiffany“ im Alter von 80 Jahren gestorben, so der Betriebsleiter im „Tiffany“, Maximilian Dierschke auf Anfrage der Redaktion. 2019 hatte er mit dem „Tiffany“ 50-jähriges Bestehen gefeiert, der Nachtclub in den Mannheimer Quadraten gehört bis heute zu einem der Kult-Clubs in Mannheim. Über die Umstände seines Todes liegen der Redaktion bisher noch keine Informationen vor.

