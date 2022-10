Mannheim. Fans des Mannheimer Kabaretts Dusche müssen sich gedulden: Die für 21. Oktober geplante Premiere seines Jubiläumsprogramms in der heimischen Klapsmühl’ am Rathaus muss wegen einer Erkrankung im Ensemble um eine Woche verschoben werden. „Schnurz… das 50. Programm!“ soll nun am Donnerstag, 28. Oktober, 20 Uhr, mit dem bewährten Trio Josefin Lössl, Wolfgang Schmitter und Hans Georg Sütsch über die Bühne gehen. Weitere Vorstellungen: 29. und 30. Oktober, 11.-13. 17.-19. sowie 30. November.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1