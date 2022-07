Mannheim. Angebranntes Essen hat in einem der Hochhäuser an der Neckarpromenade in Mannheim eine Rauchentwicklung im 13. Stockwerk ausgelöst. Dies teilte die Feuerwehr Mannheim in einer Pressemitteilung mit. Zwei Löschzüge waren nach Angaben der Feuerwehr im Einsatz.

Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr begangen und Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Bereits um 17.50 Uhr gab die Feuerwehr in einer weiteren Mitteilung Entwarnung, die Einsatzkräfte seien bereits wieder auf der Rückfahrt.

