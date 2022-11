Mannheimer Morgen Plus-Artikel Initiative Jede Frau kann vorbeikommen - "Müttersprache" bietet gratis Deutschkurse in Mannheim an

Eine handvoll Mannheimer Psychologiestudentinnen gründet 2017 "Müttersprache". Was die Sprachkurse so besonders macht, warum die Nachfrage riesig ist - und was der Verein jetzt dringend sucht