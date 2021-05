Inzidenz laut RKI erstmals wieder unter 50

Mannheim. Laut RKI ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim auf 47,3 (Stand: 10:30 Uhr) gesunken. Noch am Vortag lag diese bei 61,8. In den vergangenen sieben Tagen wurden 147 Neuinfektionen gemeldet, seit Beginn der Pandemie gab es in Mannheim laut RKI insgesamt 16.135 Fälle.

