Mannheim. Die Mannheimer Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne) lädt am heutigen 26. Februar um 17 Uhr zum Online-Gespräch mit dem baden-württembergischen Sozialminister Manne Lucha. Unter der Überschrift „Corona und Zusammenhalt – die sozialen Folgen der Krise“ geht es in dem einstündigen Austausch darum, wie Politik und Gesellschaft die schweren Auswirkungen der Pandemiemaßnahmen abfedern können.

AdUnit urban-intext1

Die Veranstaltung wird live über die Facebook-Seite www.facebook.com/elkezimmer.mdl gestreamt. Interessierte ohne Zugang zu Facebook können sich vorab per E-Mail an elke.zimmer@gruene.landtag-bw.de anmelden und erhalten einen Link zum Webinar.

Ebenfalls am 26. Februar, aber um 20 Uhr, laden die beiden Grünen-Landtagskandidatinnen Susanne Aschhoff und Elke Zimmer zu einem Gespräch über den Gesundheitsstandort Mannheim und die Zukunft der Pflege. Sie diskutieren dabei mit Melis Sekmen, Grüne-Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Mannheim, und Ricarda Lang, Stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Grüne. Die Online-Veranstaltung wird live via Facebook, YouTube und Zoom übertragen. Interessierte können sich via E-Mail an wahlkampf@gruene-mannheim.de anmelden.