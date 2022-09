Mannheim. In einem großen Gedenkkonzert wird nach dem plötzlichen Unfalltod von Christian Huber und Jörg Teichert am Abend in der Alten Feuerwache an die beiden prägenden Musiker erinnert. Nach einer rührenden Einführungsrede von Bassist Matthias Debus begannen die beiden Musiker Georg Bauss und Michael Herzer mit der Ballade "The More I Learn" das abendfüllende Programm zu Ehren der beiden Musiker.

