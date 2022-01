Erneut nächtliche Ausgangbeschränkungen für Ungeimpfte – Inzidenz in Mannheim steigt auf 616,7

Rhein-Neckar. Mit 237 neuen auf das Coronavirus positiv getesteten Personen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Freitag (Stand: 16 Uhr) auf 616,7 gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) hervor. Am Donnerstag lag der Wert bei 576,3. Im Wochenvergleich erhöhte sich die Inzidenz deutlich. Am Freitag vor sieben Tagen wurde der Wert mit 313,8 angegeben. Da der Inzidenzwert seit zwei aufeinanderfolgenden Tagen einen Wert von 500 überschritten wurde, gelten ab Samstag, 15. Januar, erneut nächtliche Ausgangsbeschränkungen für nicht-immunisierte Personen. Dies gab die Stadt Mannheim am Freitagabend bekannt.

Mittlerweile wurden insgesamt 33.790 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert nach LGA-Zahlen bei insgesamt 414 Fällen.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Freitag nach den Zahlen des LGA auf 452,4 gesunken. Am Vortag lag der Wert bei 458,4. Vom Gesundheitsamt wurden 299 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 46.016 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen im Kreis stieg um einen Fall auf insgesamt 547 Todesfälle an.

In Heidelberg sind am Freitag laut LGA 152 weitere Corona-Fälle (insgesamt 11.114 Fälle) festgestellt worden. Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Donnerstag bei 580,2 lag, wurde sie am Freitag mit einem Wert von 576,4 angegeben. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 82 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

Zahlen der Stadt Mannheim

Nach den täglich veröffentlichten Werten der Stadt Mannheim hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen am Freitag mit 276 neuen Fällen auf insgesamt 33.615 erhöht. Es wurden zudem keine weiteren Todesfälle gemeldet. Damit bleibt es nach Angaben des Gesundheitsamts bei 412 Todesfällen in der Stadt. Als genesen von der Krankheit gelten 30.744 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 2.459.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.